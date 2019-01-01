سبايدر مان بالدوري المصري - لاعب طلائع الجيش: أقلد أوباميانج

كريم طارق يقلد أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

لفت كريم طارق، صانع ألعاب فريق نادي طلائع الجيش الأنظار إليه، بعد تسجيله هدف تقدم فريقه في مرمى بيراميدز، ضمن منافسات الدوري.

طلائع الجيش تعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كريم طارق لاعب طلائع الجيش، قام بالاحتفال بالهدف الذي سجله في الوقت القاتل، بارتداء قناع الشخصية الخيالية الخارقة في السينما الأمريكية.

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وعلى الفور توجه له أمين عمر حكم المباراة، وقام بإشهار البطاقة الصفراء له، وقام بتعنيفه بسبب تصرفه الذي لم يرضي الحكم.

وبعد انتهاء المباراة، قال كريم طارق عن احتفاله: "شاهدت الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال يحتفل بمثل هذه الطريقة، فقمت بتقليده".

بيراميدز يرفع رصيده عند النقطة السابعة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر ، كما رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة الثانية في المركز الرابع عشر.