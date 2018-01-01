سباليتي ينتقد ناينجولان ويشيد بكيتا بالدي عقب الانتصار على إيمبولي

سباليتي يرى أن ناينجولان يهتم بأشياء ما قبل كرة القدم، وأن بالدي يقوم بعمل رائع

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي حول نتيجة مباراة فريقه أمام إيمبولي، حيث أشاد بالمجموعة وأكد على أهمية هذا الانتصار من أجل المنافسة. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وكان إنتر ميلان قد حقق انتصارًا هامًا على حساب مضيفه إيمبولي بهدف مقابل لا شيء، وذلك ضمن المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة التاسعة عشرمن الكالتشيو.

وعقب المباراة تحدث سباليتي حول صاحب الهدف الوحيد السنغالي كيتا بالدي، حيث أكد أن اللاعب الشاب يقوم بعمل رائع في الفترة الأخيرة ويقدم كل ما يمتلك من اجل الفريق.

وحول ناينجولان قال سباليتي: "رادجا ناينجولان لاعب كبير، ويقدم الإضافة الكبيرة داخل الملعب حين يشارك، ولكنه لديه مشكلة وهي أنه يضع الكثير من الأشياء غير الهامة في أولوياته قبل كرة القدم"

وأضاف سباليتي: "ليست هناك مشكلة مع ناينجولان، والنادي لم يعاقب اللاعب أو يحرمه من المشاركة في المباريات، كل ما حدث أننا نريد منه التزامًا أكبر من أجل مصلحته ومصلحة الفريق.

يذكر أن إنتر قد رفع رصيده إلى النقطة التاسعة والثلاثين بفوزه على إيمبولي، ليواصل صراعه على المركز الثاني مع صاحبه الحالي نابولي.