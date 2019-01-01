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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

سباليتي يطالب بدعم ناينجولان

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(C)Getty Images
البلجيكي يستعد للعودة..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان نهاية أزمة لاعبه راديا ناينجولان، الوافد من روما مطلع الموسم الجاري.

 

وقال سباليتي:"راديا يتعافى حيث كان لديه بعض المشاكل البدنية وهو بحاجة للدعم البدني وأيضاً الذهني".

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وأضاف:"إذا كنت محطماً من الناحية البدنية بشكل دائم، حتى الناحية العقلية ستتأثر بشدة وستصبح الأمور صعبة".

وأوضح:"أنا واثق أنه مهتم بأداء عمله الاحترافي والكروي، حتى إذا اختلطت تلك الأمور مع أشياء أخرى".

وكان ناينجولان قد تعرض لتسريب مقطع يفصح فيه عن رغبته بالعودة إلى روما واستيائه من وجوده في إنتر.

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