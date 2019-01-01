سباليتي يطالب بدعم ناينجولان

البلجيكي يستعد للعودة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان نهاية أزمة لاعبه راديا ناينجولان، الوافد من روما مطلع الموسم الجاري.

وقال سباليتي:"راديا يتعافى حيث كان لديه بعض المشاكل البدنية وهو بحاجة للدعم البدني وأيضاً الذهني". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف:"إذا كنت محطماً من الناحية البدنية بشكل دائم، حتى الناحية العقلية ستتأثر بشدة وستصبح الأمور صعبة".

وأوضح:"أنا واثق أنه مهتم بأداء عمله الاحترافي والكروي، حتى إذا اختلطت تلك الأمور مع أشياء أخرى".

وكان ناينجولان قد تعرض لتسريب مقطع يفصح فيه عن رغبته بالعودة إلى روما واستيائه من وجوده في إنتر.