سباليتي يشيد باحترافية هاندانوفيتش وينتظر إيكاردي

مشكلة إيكاردي ترمى بظلالها على إنتر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني لوتشيانو سباليتي، بأداء حارسه سمير هاندانوفيتش، والذي ارتدى شارة القيادة للنيراتزوري بعد سحبها من الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ونجح إنتر في الفوز في النمسا بهدف نظيف بفضل هدف لاوتارو مارتينيز، في إطار الدور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وعلق سباليتي على الأداء عقب نهاية اللقاء: "النتيجة والأداء مهمان، كنا نستطيع تقديم الأفضل، لكننا خضنا مباراة أمام فريق منظم وقوي، حاول اللاعبين التعامل مع أرضية الملعب، وهذا آثر على التمريرات، لكننا قدمنا أداء جيد".

وعن مشكلة إيكاردي وعودته: "لا يوجد مشكلة بعد كل ما أُثار، وسنرى ماذا سيحدث".

وعن حارسه سمير هاندانوفيتش الذي حافظ على نظافة شباكه: "لقد كان قائد سابق، ونحن نعرفه، هو متزن واحترافي، ويعرف كيفية تحويل القيم إلى كلمات وأفعال مع زملائه، ومُرحب به في غرفة الملابس، أنه أكثر خبرة وقدرة كقائد عن ماورو".

ويعود إنتر للدوري الإيطالي مرة أخرى بعد الفوز على بارما، وعلى أن يلتقي رابيد فيينا مجددًا الخميس المقبل في الإياب.