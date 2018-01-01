سباليتي يشيد بإيكاردي ويحدد مشكلة ماريو

إنتر خرج من الأسبوع المظلم بصعوبة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، بمهاجمه وقائد إنتر الإيطالي، ماورو إيكاردي، بعد الفوز على أودينيزي بهدف نظيف في افتتاح الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

ونجح إنتر في الخروج من سلسلة النتائج السلبية في الأونة الأخيرة بعد التعادل مع روما ثم الخسارة من يوفنتوس وتوديع دوري أبطال أوروبا.

وأثني المدير الفني على هدافه الأرجنتيني قائلاً: "أنه المهاجم المثالي، أنه يخرج ويركض من أجل الفريق، لقد قدم المباراتين السابقتين بشكل ممتاز، واليوم كذلك، لكننا نظهر بعض الشيء بدون فاعلية وقوة، لقد خضنا مباراة جيدة خاصة في بداية الشوط الثاني".

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الدون سجل هدف يوفنتوس رقم 5000 في الكالتشيو.. اليوفي هو أول فريق يصل إلى هذا الرقم في إيطاليا 👑 pic.twitter.com/ofviU3wwKe — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

وتحدث مدرب روما وزينيت السابق عن أخطاء لاعبيه: "أحياناً نفقد الكرة والفرص، ويكون التحكم في اللعب معقد، كما نصبح فريق يسهل توقعه، ونترك الخصم في الدفاعي مرة أخرى لتنظيم نفسه".

وعن جواو ماريو الذي قدم أداء جيد اليوم: "يتحسن ولديه خصائص جيدة، القوة والمشكلة أنه هادئ دائمًا ويلعب كل المباريات بنفس الأسلوب، وهو ليس سريع أو بطئ تبعًا للظروف".

وسيلتقي إنتر في الجولة المقبلة مع كييفو فيرونا، قبل مواجهة نابولي في قمة الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.