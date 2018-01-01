سباليتي يشرح وضعية ناينجولان ويؤكد تعافي ميراندا

سباليتي يتحدث عن وضعية الفريق قبل مواجهة نابولي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان حول وضعية الفريق قبل مواجهة نابولي، حيث خص بحديثه جواو ميراندا ورادجا ناينجولان. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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ويستضيف إنتر ميلان نظيره نابولي على ملعبه جيوسيبي مياتزا غدًا الأربعاء، في قمة الأسبوع الثامن عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

وبخصوص المباراة، أكد سباليتي جاهزية لاعبيه لخوض اللقاء، حيث نفى أن يكون التعادل الأخير أمام متذيل الترتيب كييفو فيرونا قد أثر سلبًا على معنويات الفريق.

وفيما يخص رادجا ناينجولان، أكد سباليتي أنه لا مشكلة شخصية مع ناينجولان، وأنه لم يتم استبعاده من الفريق مستقبلًا، وكل ما حدث هو مجود إجراءات من الإدارة لمصلحة الطرفين.

وحول جواو ميراندا قال سباليتي: "ميراندا سيكون معنا في مواجهة نابولي، لقد تعافى تمامًا من الإصابة، وسيستطيع المشاركة في المواجهات المقبلة، وسنرى هل سيشارك غدًا أم لا"

يذكر أن نابولي يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، في الوقت الذي يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 33 نقطة.