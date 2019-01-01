سباليتي يجتمع بإيكاردي بعد سحب الشارة منه

مدرب الانتر يجتمع بالنجم الأرجنتيني إيكاردي لحل مشاكله مع الفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

أجرى لوشيانو سباليتي المدير الفني لفريق انتر ميلان اجتماعًا لمدة 15 دقيقة مع اللاعب ماورو إيكاردي بعد المشاكل الأخيرة التي مر بها المهاجم الأرجنتيني مع النادي.

وكانت إدارة نادي إنتر ميلان قد أعلنت يوم الأربعاء رسميًا سحب الشارة من إيكاردي وتسليمها للحارس سمير هاندانوفيتش، بناءً على ذلك رفض إيكاردي السفر مع الفريق لملاقاة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي، ورفض التدريب مع الفريق والخضوع للعلاج الطبيعي للعلاج من التهابات الركبة لليوم الثاني على التوالي.

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وفقًا لما ورد في صحيفة كوريري ديللو سبورت فأن إيكاردي كان قد اجتمع مع سباليتي لمدة 15 دقيقة في ملعب التدريبات، دون أن يتحدث لمسؤولي النادي.

وأصبح الموقف معقدًا بين الانتر وإيكاردي بعد أن هاجمت زوجته ومديرة أعماله واندا النادي لقراراته الأخيرة.

وتحيط الشكوك حول إمكانية مشاركة إيكاردي أمام سامبدوريا يوم الأحد المقبل في الدوري الإيطالي.