سباليتي يؤكد عدم تلقيه أي عروض بعد الرحيل عن إنتر

هل يحصل على راحة مثل أليجري؟

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لإنتر، أنه لا يمتلك أي عروض تدريبية للموسم القادم.

سباليتي تمت إقالته بعد عامين مع إنتر هذا الصيف، حيث قرر النيراتزوري تعيين أنطونيو كونتي بدلاً منه.

تكهنات كثيرة أثيرت حول مستقبل المدرب المخضرم، ليخرج بنفسه للحديث عن مصيره.

ريبيري يوجه رسالة إلى كبار الأندية الأوروبية والفيفا

وقال سباليتي:"تشرفت بالعمل مع إنتر لمدة عامين، وسعيد بالوقت الذي قضيته هناك، في محاولة بناء الفريق".

وأضاف:"إنتر نادي عظيم جداً ولديه جمهور رائع، وكانت فرصة ممتازة بالتواجد داخل تلك الأجواء".

إيكاردي يلجأ إلى مقاضاة إنتر

وتابع:"لا توجد أي عروض للتعاقد معي حتى الآن، وبالنسبة لفيورنتيا فمن الجيد تواجد فينشينزو مونتيلا، ستكون فرصة مميزة لتقييمه خلال الموسم القادم من بدايته".

وخلال حديثه رفض سباليتي بالإفصاح عن إمكانية السير على خطى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، بالحصول على راحة لمدة عام من المهام التدريبية.