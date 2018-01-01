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دوري أبطال أوروبا

سباليتي: العصبية نالت من إنتر

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سباليتي يخسر كل شيء في أسبوع واحد

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

فشل إنتر في استغلال تعادل توتنهام أمام برشلونة، ليودع من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، ويضمن مقعده في دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وتعادل إنتر على ملعب جوسيبي مياتزا بهدف لكل فريق مع إيندهوفن، ليودع بفارق المواجهات المباشرة أمام توتنهام.

ولم يكن هدف إيكاردي كافيًا للتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.

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لوتشيانو سباليتي علق على المباراة: "لم نكن قادرين على الحفاظ على هدوءنا، رغم أن كل شيء كان ممكناً، لكننا أعطاينهم الكرة، ولم نكن منظمين، وأعطاينهم فرص الهجمات المرتدة".

وتابع: "لقد زادت العصبية ولم نعد نسيطر على اللقاء، كانت لدينا فرص التسجيل، ولم يكن لدينا الأسلوب الصحيح في ذلك الموقف، لقد أصبحنا مذعورين بعدما تلقينا الهدف".

وعن تعادل توتنهام في الدقائق الأخيرة: "لقد عرفنا من الجماهير، الاتحاد الأوروبي سأل إذا أرادنا إظهار النتيجة على الشاشات في الملعب وأنا قلت نعم، لابد أن يكون للاعبين قوة عقلية للتعامل مع هذا الموقف".

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وأردف: "لا يوجد لاعب واحد قادر على تغيير أسلوب الفريق، أنها صورة كبيرة، علينا أن نقوم بكل شيء معنا، وأن نلعب كوحدة واحدة، الأمر ليس محبط، أنه مثل أي فريق خرج من دوري أبطال أوروبا".

وسينتقل إنتر للدوري الأوروبي، وسينتظر القرعة التي ستقام في السابع عشر من ديسمبر الجاري من أجل معرفة منافسة في فبراير المقبل.

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