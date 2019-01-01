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سباليتي: الحديث عن عودة مورينيو إلى إنتر أمر صائب

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Getty/Goal
مورينيو أبدى فخره بالعودة للنيراتزوري

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر، رأيه في الأقاويل التي انتشرت مؤخراً عن احتمالية عودة جوزيه مورينيو من جديد لتدريب النيراتزوري.

وكان مورينيو قد عبر عن فخره بسبب اهتمام أنديته القديمة إنتر وريال مدريد بإعادته لمنصبه، ولم يمانع فكرة العودة لتدريب أياً منها مستقبلاً.

وقال سباليتي مع "راي": "الحديث عن عودة مورينيو برأيي أمر صائب، لأنه يعني أن العمل الذي قمت به في الثمانية عشر شهراً الأخيرة أتى ثماره".

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وواصل: "إنتر أصبح مجموعة قوية تناسب اللاعبين والمدربين الكبار على المستوى الأوروبي، قبل 18 شهراً لم يكن أحد ليقول هذا".

وأضاف مدرب روما السابق: "نحن فريق يطمح دائماً للتحسن، نريد الحفاظ على أعمدة الفريق الأساسية وإضافة آخرين لهم".

وختم: "سوق الانتقالات؟ اللاعبون الذين بإمكانهم المساعدة حاضرين بالفريق بالفعل معنا".

ويلعب إنتر مساء اليوم، الأحد، مع بينيفنتو ضمن دور الستة عشر من كأس إيطاليا بملعب "جيوسيبي مياتسا".

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