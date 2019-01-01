سباليتي يُهاجم "لاجازيتا ديلو سبورت" ويتهمها بمعاداة إنتر

المدرب شن هجومًا لاذعًا على الصحيفة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد لوتشيانو سباليتي المدير الفني للإنتر بأداء لاعبيه وعقليتهم ونهجهم خلال مباراة الفوز على كييفو فيرونا في الجولة الـ36 للسيري آ بهدفين دون رد.

وعزز الإنتر بهذا الفوز حظوظه في التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم بعدما استعاد مقعده الثالث في جدول الترتيب.

وبعد الحديث عن المباراة والتأكيد على أنها مختلفة تمامًا عن المواجهة القادمة أمام نابولي، سُئل المدرب حول مستقبله وأنباء تولي أنتونيو كونتي مسؤولية تدريب الفريق خلال الموسم القادم، وكانت الإجابة صادمة!

إذ فتح المدرب النار إلى صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية متهمًا إياها بمعاداة الإنتر، بقوله "نفس الأمر يُقال منذ 3 أشهر. صحيفة لاجازيتا ديلو سبوت كتبت نفس الأمر لمدة 3 أشهر. إن قال أحدهم يوميًا أن السماء ستُمطر، فهي ستُمطر على الأرجح يومًا ما".

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"أنتم تسألونني عن نفس الأمر كل أسبوع، وأنا أجيبكم حتى لا أكون غير مهذب بعدم الرد. إن واصلت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت كتابة نفس الشيء لمدة عامين وكتابته بشكل يومي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بالتأكيد لديهم معلومات ما".

أضاف "هم أيضًا يتعمدون إهانتي، بعناوين تصفني بالمُنتهي والفارغ والفاشل، هذا في النهاية يؤثر عليك. والأمر لا يتعلق بي، لأن مثل تلك الإشاعات تُثار بقوة حول الإنتر تحديدًا منذ 7 سنوات، بجانب أنهم يتحدثون عن الإنتر بلهجة عدائية ومسيئة وهو ما لا يظهر مع الأندية الأخرى. لا أعلم إن كانت هناك مشاكل تخص العائلة أو الصداقة هنا، لكن نهجهم مختلف مع الإنتر".

يُذكر أن الإنتر سيُواجه نابولي وإمبولي في الجولتين الأخيرتين من البطولة، وهو بحاجة لـ3 نقاط لضمان تأهله لدوري الأبطال القادم.