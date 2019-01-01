سباليتي: إنتر افتقد التوازن والأطفال صنعوا الأجواء أمام ساسولو

عقدة ساسولو تتواصل مع إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حلل لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر، أداء فريقه بعد التعادل السلبي مع ساسولو وأشار أن فريقه يفتقد للتوازن بين الدفاع والهجوم.

واستمرت عقدة إنتر مع ساسولو بعدما خسر منه في آخر ثلاث مباريات بين الفريقين وتعادل سلباً مساء السبت في جيوسيبي مياتسا.

وقال سباليتي مع "دازن": "مباراة معقدة لأن ساسولو لعب مباراة مميزة، عانينا ولكن خاطرنا كذلك، لست غاضباً ولكن سأبحث عن الحلول للمستقبل". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأتبع: "عندما تتعادل سلباً أوتوماتيكياً هذا يعني أن من في الخلف كان جيداً والأمام لا، إيكاردي لم يجد مساحات وكان غير محظوظاً".

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وواصل الإيطالي: "عانينا من مشكلة في عدم التوازن، إيكاردي لم يعد كثيراً للمساندة ولم نخلق الكثير، ولكن الدفاع قدم مباراة مميزة".

وختم سباليتي حدثيه بالإشادة بحضور الأطفال: "رأيت أمراً رائعاً، سمعت أصواتاً مختلفة في المدرجات لوجود مشجعين لفرق أخرى بينهم وآخرين عوقبوا بعدم التواجد بسبب القرارات ولكن صنعوا أجواء طيبة".

ولعب إنتر بحضور 11 ألف طفل في مدرجات الملعب المغلقة كعقوبة على الهتافات العنصرية في لقاء نابولي.

ووصل إنتر إلى النقطة 40 في المركز الثالث بعد مرور 20 جولة من الدوري الإيطالي.