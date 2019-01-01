سبالتي: غير منزعج من صور إيكاردي وزوجته ومهتم فقط بإنتر

لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر يؤكد أنه لا يفكر سوى في مباريات الفريق المقبلة، وأنه غير مهتم بصور إيكاردي الأخيرة رفقة واندا نارا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر على صعوبة المرحلة المقبلة للفريق في ختام الموسم، مؤكدًا أنه يسعى لينهيه بشكل جيد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سباليتي وأكد خلالها أنه غير منزعج من صور ماورو إيكاردي الأخيرة مع زوجته واندا نارا.

وقال سباليتي: "لا أعلم ما الذي تشير له صور إيكاردي لكنها لا تزعجني، وأنا في النهاية مهتم به فقط عندما يكون هنا في غرف ملابس إنتر، ذلك هو ما يهمني حقًا".

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وأضاف: "مباراة أودينيزي يمكنها أن تكون حاسمة، فهناك ست فرق يمكنها أن تصل للمركز الثالث أو الرابع، علينا أن نواجه المباريات الأخيرة بقوة".

وأكمل: "بالنسبة لي في طريقة عملي والتحضير للمباريات فاللعب على أرضنا كما هو اللعب بالخارج، نحاول دومًا أن نفوز، وأن نقلل من المخاطر المحيطة بنا".

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واختتم تصريحاته: "لا أهتم حقًا لمستقبل أي شخص سوى مستقبل إنتر نفسه، لدينا عدة مواجهات صعبة وهي كل ما أفكر فيه بداية من مباراة أودينيزي حتى نهاية الموسم".

جدير بالذكر أن إنتر يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، وخلفه منافسة قوية من كل من أتالانتا وروما وميلان وتورينو.