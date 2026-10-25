منعطف جديد في سباق الكرة الذهبية .. أنباء سيئة ليامال

يتصاعد الترقب مع اقتراب حفل الكرة الذهبية يوم الإثنين المقبل. وقبل يومين من الإعلان عن الفائز، أجرت عدة شركات مراهنات تغييرات لافتة على احتمالات أبرز المرشحين.

يبدو أن ثلاثة لاعبين يتنافسون على الجائزة الفردية المرموقة: لامين يامال، وهاري كين، وكيليان مبابي. سجّل يامال ستة عشر هدفاً وصنع إحدى عشرة تمريرة حاسمة في الليجا الموسم الماضي، حين احتفظ برشلونة بلقب الدوري بشكل مقنع. كما أحرز المهاجم البالغ من العمر تسعة عشر عاماً كأس السوبر الإسباني، وساهم في تتويج إسبانيا بلقب العالم 2026، وهو إنجاز غالباً ما كان له وزن كبير لدى الناخبين.

لكن كين يُعدّ المرشح الأقوى بفارق كبير للكرة الذهبية. فقد سجّل مهاجم بايرن ميونخ ما لا يقل عن 73 هدفاً في 65 مباراة رسمية الموسم الماضي. ويوم السبت، بلغ متوسط احتمالات فوز اللاعب الإنجليزي 1.35، ما يجعله المرشح الأوفر حظاً بوضوح.

أما بالنسبة ليامال، فقد تراجعت توقعاته بشكل كبير خلال ساعات قليلة فقط. إذ رفعت معظم شركات المراهنات الكبرى احتمالات فوز نجم برشلونة بشكل حاد. فقد قفزت احتمالات موهبة برشلونة من 3.25 إلى 6.00، ما يشير إلى أنها باتت تُقيّم فرصه في الفوز بدرجة أقل بكثير.

وقد يفسّر فوز كين الأخير في التصويت على ما يُعرف بجائزة "100 MARCA" هذا التحول. فلجنة تحكيم دولية مؤلفة من صحفيين ولاعبي كرة قدم سابقين ومدربين هي من تمنح هذا الشرف. وإجمالاً، أعرب 226 ناخباً عن تفضيلاتهم باختيار خمسة عشر لاعباً من بين مئة مرشح، حيث حصل اللاعب الأول على ثلاثين نقطة، والثاني على 25، والثالث على 23.

وبرصيد 3962 نقطة، تصدّر كين التصويت، متقدّماً بفارق 25 نقطة فقط على يامال الذي أنهى برصيد 3937 نقطة. وأكمل مبابي منصة التتويج برصيد 3440 نقطة، يليه رودري، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وليونيل ميسي، وفابيان رويز، ومايكل أوليسي، وعثمان ديمبيليه، وباو كوبارسي.

وإذا فاز يامال بالكرة الذهبية يوم الإثنين، فسيصبح الجناح الأيمن البالغ من العمر تسعة عشر عاماً أصغر فائز بها على الإطلاق. ويحمل مهاجم برشلونة السابق رونالدو هذا الرقم القياسي بعد نيله الجائزة عام 1997 وهو في الحادية والعشرين من عمره.