ساو باولو: ريال مدريد مهتم بضم وسط ملعبنا

نادي ساو باولو يعلن رغبة ريال مدريد في ضم لاعب وسط ملعبه إيجور جوميز في الفترة المقبلة.

المدير الرياضي لنادي ساو باولو البرازيلي يؤكد أن ريال مدريد الإسباني مهتم بالحصول على خدمات إيجور جوميز لاعب وسط ملعب فريقه.

كشف نادي ساو باولو عن وجود اهتمام من قبل نادي ريال مدريد في ضم اللاعب إيجور جوميز من صفوفه خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات من مديره الرياضي راي، حيث أكد لـ "جلوبو سبورت" أن اللاعب يعد من ضمن قائمة طويلة يتابعها ريال مدريد لنجوم شباب حول العالم.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن النادي الملكي يسعى للحصول على خدمات اللاعب في أقرب وقت ممكن وقد يتحرك لضمه في الصيف القادم.

وقال راي عندما تم سؤاله عن اهتمام ريال مدريد بجوميز: "الأمر حقيقي، لكن كل ما أستطيع قوله أن إيجور لاعب يجذب اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية، لكن لا يوجد اتصالات رسمية حتى الآن".

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وأضاف المدير العام ألكسندري باسارو: "لا يوجد تواصل بشكل رسمي من مدريد أو من أي نادي آخر لكننا نعلم أن ريال مدريد يتابع إيجور كما يتابعوا عدد كبير من النجوم الشباب حول العالم".

وأردف: "إيجور سيكون لديه فرصة الحصول على جواز سفر برتغالي في الأشهر الستة المقبلة وهذا يعني أنه لن يشغل مكان أجنبي في قائمة الفريق، لكن هذا لا يعني أن ريال مدريد تواصل معنا".

جدير بالذكر أن جوميز كان قد شارك لقائين على مستوى بطولة كوبا ليبرتادوريس هذا الموسم مع ساو باولو سجل خلالهما هدفًا وحيدًا.