ساوثجيت يكشف عما يؤرق تفكيره قبل يورو 2020

أمر يفكر فيه كل صباح

اعترف المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جارث ساوثجيت، أنه يُعاني من صداع في التفكير، من أجل التخطيط لمشروعه قبل مونديال قطر 2022، وذلك رغم أنه ما زال أمامه ثلاث سنوات لتحضير نفسه للمجد العالمي.

وسيكون منتخب الأسود الثلاث على موعد مع ثاني أهم حدث بعد كأس العالم، بالمشاركة في يورو 2020، مع ذلك، أشار الظهير الأيسر الأسبق للمنتخب الإنجليزي، إلى أنه لن يستريح إلا بعد اكتمال مهمته في المونديال.

وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "أتعامل بشكل واقعي من أجل الوصول للنقطة التي أريد من خلالها تحقيق أهدافنا".

وأضاف "صحيح هناك فترة طويلة لن نخوض فيها مباريات، لكننا كمجموعة (هو وطاقمه الفني)، نُخطط لكل ما سيحدث في فصل الصيف المُقبل".

وتابع "نحن نواجه أيضًا بعض الخطط المستقبلية لقطر 2022، حتى كل صباح أستيقظ وأفكر وأقول لنفسي .. إذا كان ينبغي علي اختيار الفريق غدًا... فكيف سأتصرف؟".

وختم "الأمر أشبه بعملية البحث التي لن تصل أبدًا لمرحلة الكمال، وأنت كذلك تعرف جيدًا أنك لن تصل إلى المثالية التي تبحث عنها".

ويواجه المدير الفني السابق لمنتخب بريطانيا الأولمبي تحديات بالجملة لاختيار التشكيلة التي ستخوض يورو 2020، لكثرة الأسماء المتاحة، بما فيهم نجوم منتخب تحت 17 عامًا الذين فازوا بكأس العالم للناشئين في الهند 2017.

ومن الأسماء التي اعتمد عليها ساوثجيت في التصفيات المؤهلة لليورو، جادون سانشو وكالوم هدوسون أودوي، وآخرون انضموا فيما بعد مثل ثلاثي تشيلسي ماسون ماونت، تامي آراهام وتوموري.