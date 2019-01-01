ساوثجيت يفسر قراره باستبعاد لينجارد

اللاعب يمر بفترة صعبة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

فسر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قراره باستبعاد جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد من قائمة التوقف المقبل.

وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي بملعب ويمبلي:"أعتقد أن جيسي يمر بفترة صعبة وهو يدرك ذلك".

وأضاف:"لا زلت أؤمن به لأنه لاعب منحنا الكثير من المستويات الجيدة ولم يخذلنا أبداً".

وأوضح:"كلاعب وسط هجومي يتم تقييمك بناء على الأهداف والتمريرات الحاسمة، وإذا نظرت لأمثال (رحيم) سترلينج و(جادون) سانشو ستجد أرقامهم مرتفعة بهذا الصدد".

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وتابع:"نؤمن بقدرة جيسي على مواصلة القتال والعودة للفريق، ولكن بالنظر للأسماء التي تحدثت عنها، هذا يعكس المنافسة التي لدينا على المراكز".

يذكر أن لينجارد لم يسجل أو يصنع أي هدف منذ بداية الموسم الحالي للبريميرليج.