ساوثجيت يشيد برد فعل ستيرلينج على الهتافات العنصرية

ما فعله ستيرلينج كان صحيحًا.. هكذا قال ساوثجيت

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشاد مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت بنجم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي رحيم ستيرلينج، وذلك على خلفية رده على الكلمات العنصرية التي تلقاها في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي الأسبوع قبل الماضي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وكان رحيم ستيرلينج قد تعرض لإساءة عنصرية من قبل بعض جماهير تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، ليخرج بعدها ويدافع عن نفسه أمام ما حدث.

وكانت كلمات ستيرلينج حينها تدور حول تعامل الإعلام الإنجليزي مع العنصرية ضد اللاعبين السود، مؤكدًا أن الأمر ليس مسألة شخصية فقط.

وأشاد ساوثجيت بشجاعة ستيرلينج في مخاطبة الإعلام والمجتمع الإنجليزي بقضية العنصرية، كما أبدى إعجابه بكلمات ستيرلينج التي رمى بها في وجه الجميع.

وقال ساوثجيبت: "لقد رأينا في خلال الأشهر الأخيرة حوادث غير مقبولة، وستبقى غير مقبولة في حال حدثت في المستقبل، على اللرغم من أننا نأمل في ألا تحدث مرة أخرى"

وأضاف: "كرة القدم هي مرآة المجتمعات، وهي ما تعكس ثقافتهم وحضارتهم، للأسف توجد العنصرية في كرة القدم كما توجد في المجتمع بشكل عام، ولكن نتمنى أن تتحول كرة القدم إلى رسالة لنبذ كل ذلك"

يذكر أن تشيلسي وإدارته اتخذا إجراءات صارمة في حق المتورطين في قضية الإساءة العنصرية لستيرلينج، حيث تم منعهم من دخول ملعب ستامفورد بريدج مدى الحياة.