ساوثجيت يُرحب بعودة فاردي لمنتخب إنجلترا

المهاجم المخضرم يتربع على صدارة الهدافين بالدوري الإنجليزي

رحب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بانضمام جيمي فاردي لفريقه بعد تألقه مع ليستر سيتي بشكل ملفت للأنظار هذا الموسم.

صاحب الـ32 سنة أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع الأسود الثلاثة في أغسطس 2018، مقرراً التركيز مع ليستر عقب خروجه من حسابات ساوثجيت.

المهاجم المخضرم عاد بقوة لقيادة فريقه للمركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي، ليرحب مدرب الأسود بعودته مرة أخرى.

وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية:"لست مندهشاً من مستوى فاردي، لأنه في حالة بدنية جيدة جداً، وأحيانا أجده مثل جيمس ميلنر في التحكم بجسده".

وأضاف:"أؤمن بقدرته على الموازنة بين اللعب الدولي وكذلك مع ناديه، ولكنه بعد كأس العالم 2018 أراد الاعتزال بعد محادثة رائعة جرت بيننا".

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وتابع:"نظرنا لها كفرصة جيدة لمنح بعض اللاعبين الشباب الفرصة مثل تامي أبراهام الذي يحاول اقتحام التشكيل الأساسي، ولكن الباب يظل مفتوحاً أمام فاردي بكل تأكيد".

يذكر أن فاردي يحتل صدارة الهدافين بالدوري الإنجليزي بـ16 هدف حتى الآن، يليه بيير أوباميانج وتامي أبراهام ولكل منهما 11 هدف.