ساوثجيت يتجاوز أخطاء إنجلترا الساذجة أمام كوسوفو

مدرب المنتخب الإنجليزي يُحلل مباراة كوسوفو الغريبة

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

رفض المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت الوقوف كثيرًا عند الأخطاء التي ارتكبها منتخبه في بداية مباراته ضد كوسوفو، مكتفيًا بوصف تلك اللحظات والمباراة عمومًا بالغريبة، وذلك بعد الفوز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وبعد المباراة قال المدرب الإنجليزي لقناة ITV "تجاوزنا مباراة غريبة حقًا، صحيح ارتكبنا بعض الأخطاء السيئة، لكني سعيد بالمجهود الذي بذلناه".

وأضاف "لا شك أبدًا أننا لعبنا مباراة هجومية على طول الخط، وظهرنا بمستوى جيد، لكن كما ذكرت، وقعنا في أخطاء كان من الممكن تفاديها".

وختم حديثه المقتضب "علينا أن نكون أفضل، اللاعبون ليسوا بحاجة لأخبرهم بذلك، كما كانت لدينا لحظات جيدة جدًا في المباراة، كانت هناك أخطاء أخرى واضحة".

1⃣رونالدو - 54 هاتريك في مسيرته!🐐



ريال مدريد: 44 هاتريك ⚽️

البرتغال: 8 هاتريك ⚽️

مانشستر يونايتد: هاتريك ⚽️

يوفنتوس: هاتريك ⚽️



2⃣ ميسي - 51 هاتريك في مسيرته! 🐐



برشلونة: 45 هاتريك ⚽️

الأرجنتين: 6 هاتريك ⚽️ pic.twitter.com/a6BWRl3vHx — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 10, 2019

الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي اعتلى صدارة مجموعته الأولى بالوصول للنقطة الـ12، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب جمهورية التشيك، وأربع عن منتخب كوسوفو، الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط.