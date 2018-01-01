ساوثجيت وكين ضمن قائمة الشرف البريطانية لعام 2019

قائد ومدرب إنجلترا سيُمنحان الرتبة بعد عام 2018 الممتاز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مُنح جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا رتبة ضابط في قائمة "رتبة فائقة الامتياز في الإمبراطورية البريطانية"، كما حصل قائد المنتخب هاري كين على رتبة عضو.

وتُمنح الرتبة فائقة الامتياز في بريطانيا لمن خدموا البلاد، وقد حصل عليها عدد من لاعبي ومدربي كرة القدم أبرزهم جاريث مكاولي وهاري جريج وديفيد دين.

وأبدى ساوثجيت سعادته للحصول على هذا "الشرف"، بقوله "أنا بالتأكيد رجل إنجليزي محظوظ لأنني حظيت بفرصة تمثيل منتخب بلادي لأكثر من 50 مباراة كلاعب، ومن ثم تدريب المنتخب في كأس العالم كان أيضًا شرف عظيم".

أضاف المدرب الذي قاد إنجلترا لنصف نهائي كأس العالم 2018 بعدما خلف سام آلاردايس في تدريب الأسود الثلاثة خلال 2016 "أتمنى أن يشعر كل شخص دعمني خلال تلك المسيرة بالفخر لحصولي على هذا الشرف، لأنني لم أكن لأكون هنا دون تلك المساعدة والنصيحة".

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أما هاري كين الذي نال تلك الرتبة لأهدافه الستة في كأس العالم، فقال "إنه شيء خيالي تمامًا، لقد كان عامًا رائعًا على صعيد النادي والمنتخب. من الصعب التحدث في هذا الموقف".

أضاف نجم توتنهام "أشعر بحماس ووطنية كبيرة حين يتعلق الأمر ببلادي، لقد اتضحت قيمة ما فعلناه في الصيف حين عدنا للبلاد، لقد كان شيئًا كبيرًا للأمة بالكامل، وتلك ليست وجهة نظري أنا فقط، لكن الجميع".

"أنا فخور جدًا بكوني جزء من هذا وأشكر كل زملائي اللاعبين والمدربين في توتنهام وإنجلترا، بوتيتشينو وساوثجيت وكل الطاقم الفني، لأني دونهم لم أكن لأستطيع إحراز تلك الأهداف والحصول على تلك الأوسمة".