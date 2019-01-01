ساوثجيت: خسارة اليوم لا تقلل مما قدمناه

المدرب يشيد بالفريق إجمالاً وينتقد أخطاء الليلة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا اعتقاده بأن خسارة اليوم لا تقلل من مجموع عمل الفريق على مر الأعوام الأخيرة.

وكان المنتخب الإنجليزي قد خسر أمام التشيك بهدفين مقابل هدف وحيد في تصفيات يورو 2020.

وقال ساوثجيت لأي تي في:"أعتقد أن لدينا الكثير من التقدير على ما قدمناه في آخر عامين، والليلة لم نقدم ما يكفي".

وأضاف:"الأهداف التي تلقيناها كانت مشابهة للفرص التي أهدرناها".

وتابع:"كان لدينا الفرصة لإنهاء المباراة ولكننا لم نستغلها، لقد فقدنا الكرة كثيراً وبسهولة".

يذكر أن الخسارة كانت الأولى لإنجلترا في تصفيات اليورو وكأس العالم منذ 10 أعوام.