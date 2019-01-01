ساوثجيت: حالة كين يحددها بوتشيتينو ومشاركته ليست ضرورية

جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا يؤكد أن هاري كين لن يتم تحديد موقفه من المشاركة إلا عن طريق مدربه في توتنهام ماوريزيو بوتشيتينو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن نجم توتنهام هاري كين لن يتم تحديد موقفه من المشاركة مع المنتخب إلا عن طريق ناديه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساوثجيت وأكد خلالها أن حالة كين تتحسن مؤخرًا لكن مشاركته مع توتنهام من عدمها ستحدد الكثير في مشاركته مع المنتخب.

هل هو صاحب لقب الأسوأ حظًُا؟ 🤔



رسم على جسدة وشم بأن ليدز سيُتوج بطلًا للتشامبيونشيب وسيفوز في البلاي أوف ولكن في النهاية حدث عكس ذلك.



لم تكن هذه المرة هى الأولى لـ"ريتشاردسون"



حيث سبق ورسم وشم إنجلترا الفائزة بكأس العالم 2018 ولكنها خرجت من الدور نصف النهائي.

(📸: @ODDSbible) pic.twitter.com/Fxj0IKzly2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

وقال ساوثجيت: "بكل صدق لن نعرف المزيد عن حالة هاري كين إلا عندما يلعب مع فريق توتنهام في الفترة المقبلة، لكن مشاركته حتى لو كان سليمًا لن تكون ضرورة قصوى".

وأضاف: "ربما سيحبون أن يبقون عليه في حالة أفضل لوقتٍ لاحق فهم لديهم لوكاس مورا الذي سجل هاتريك وسون هيونج مين الذي يلعب بشكل جيد للغاية".

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وأكمل: "بدون الحديث مع بوتشيتينو لن يكون لدي فكرة عن وضع هاري كين، سنرى ما الذي سيحدث معه خلال الأيام المقبلة".

جدير بالذكر أن هاري كين من المتوقع أن يكون سليمًا بحلول موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام مطلع يونيو المقبل.