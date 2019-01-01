ساوثجيت آخر المرشحين لتولي تدريب مانشستر يونايتد
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، هو آخر الأسماء المرشحة لتولي تدريب مانشستر يونايتد بالموسم المقبل.
وتولى أولي جونار سولشار قيادة الفريق على سبيل الإعارة من ناديه الأصلي مولده حتى نهاية الموسم خلفاً للراحل في ديسمبر الماضي جوزيه مورينيو.
وقالت "سكاي" إن إدارة مانشستر معجبة بطريقة لعب ساوثجيت وقدرته على التعامل مع العناصر الشابة وصفاته القيادية.
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وأكد التقرير أن مانشستر لم يتصل بعد بالاتحاد الإنجليزي ليعلمه بموقفه، خصوصاً وأن ساوثجيت جدد تعاقده في أكتوبر الماضي حتى 2022.
وذكر التقرير أن شبكة "سكاي" اتصلت بمسؤولي مانشستر للحديث حول الأمر، ولكن النادي رفض التعليق.
وتعد أبرز إنجازات ساوثجيت قيادته إنجلترا لنصف نهائي المونديال الأخير والحلول رابعاً، كما وصل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يونيو المقبل.