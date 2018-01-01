ساها عن سولشاير: يحاول أن يصبح المدرب الدائم

الفرنسي يشيد بمحاولة سولشاير لإرساء هوية واضحة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى لويس ساها مهاجم مانشستر يونايتد السابق اعتقاده بأن أولي جونار سولشاير المدرب المؤقت للفريق يسعى لتثبيت أقدامه والحصول على ولاية كاملة في نهاية الموسم.

وقال ساها في تصريحاته لأومنيسبورت:"إنه هنا لأجل المرحلة الانتقالية ولكني أعتقد أنه يريد إثبات أنه قادر على البقاء لوقت أطول". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"ربما سيحاول بناء الثقة في الأسابيع والأشهر الأولى، باستقرار وهوية واضحة، مثلما كان حالنا مع سير أليكس فيرجسون".

وأوضح:"سولشاير كان لاعباً هجومياً مثل سير أليكس، أتذكر كيف كان يركز في التدريبات، هو دائماً ما يحاول إعادة بعض المواقف".

وتابع:"لقد كان قوياً للغاية بقدمه اليمنى، لذلك كان يحاول فعل نفس الشيء مجدداً ومجدداً، وهذا ما يسمح له بالتواجد في حالة جيدة لتسجيل الأهداف".

وكان سولشاير قد تم تعيينه مدرباً للشياطين الحمر بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، ليفوز بمباراته الأولى 5-1 على كارديف سيتي.