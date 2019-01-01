ساها: أحلم بعودة رونالدو لمانشستر يونايتد

يراه أكثر اللاعبين هوساً بكرة القدم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب لويس ساها مهاجم مانشستر يونايتد السابق، عن حلمه برؤيته كريستيانو رونالدو بهجوم الفريق في أقرب فرصة ممكنة.

ساها لعب بجوار رونالدو وفازا معاً بالدوري الإنجليزي مع يونايتد في موسمي 2006/2007 و2007/2008.

المهاجم الفرنسي اعتزل في 2013، ولكن رونالدو يظل صامداً في الملاعب بالوصول للهدف رقم 700 وعمره 34 سنة.

ساها قال في تصريحات صحفية:"كل ما يمكنني قوله أني أقدر رونالدو جداً منذ رؤيته للمرة الأولى حتى الآن، ما يفعله في هذا السن أمر مذهل وأشبه بالجنون".

وأضاف:"لياقته البدنية وحماسه في الملعب وتأثيره الشديد، أمور تعبر عن هوسه بكرة القدم والوصول لأعلى المستويات".

وتابع:"يمتلك عشقاً للعبة أكثر من أي لاعب آخر، حتى نيستلروي لم يكن بمستواه في خط الهجوم".

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واستكمل:"أحلم برؤيته مرة أخرى في مانشستر يونايتد، سيؤثر بشكل كبير على الفريق، ربما يسجل عدد أقل من الأهداف لكنه سيقدم إضافة رائعة".

وفي نهاية حديثه أعرب ساها عن إعجابه بكل مميزات رونالدو من سرعة وقدرة على المراوغة والتحضير للمباريات.