سان ماميس ولا سيراميكا .. ملاعب يكرهها برشلونة وريال مدريد

جولة حاسمة في مصير الدوري الإسباني أم نقطة عودة للمنافسة من جديد؟

يخوض ثنائي مقدمة الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة اليوم مواجهات الجولة الـ 34 والتي قد تكون هامة للغاية في تحديد شكل المنافسة بالأسابيع الأخيرة من البطولة.

يحل ريال مدريد ضيفًا ظهر اليوم على نظيره أتلتيك بيلباو في واحدة من أصعب المواجهات تاريخيًا على النادي الملكي.

أصحاب الأرض هم دائمًا من أكثر الفرق التي تقف أمام ريال مدريد على ملعبهم، ويكون الخروج بالثلاث نقاط أغلب الأوقات صعبًا على الفريق العاصمي.

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بينما يستضيف فياريال برشلونة على ملعبه المادريجال، أو كما يطلق عليه حاليًا لا سيراميكا في مواجهة لا تقل صعوبة على الفريق الكتالوني عن تلك التي سيعاني منها ريال مدريد في سان ماميس.

فياريال دائمًا ما كان واحدًا من أسباب تعثر برشلونة في السنوات الأخيرة وفقدان النقاط على ملعبه أصبح سمة لدى الفريق الكتالوني في أعوام خسارته للقب الدوري الإسباني.

في الأسطر المقبلة سنستعرض تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد أمام فياريال وأتلتيك بيلباو على ملاعب لا سيراميكا وسان ماميس منذ انطلاق البطولة.

سجل سيئ للغاية لريال مدريد

عندما يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره أتلتيك بيلباو يعلم نجومه أن المباراة لن تكون بسهولة مواجهة إسبانيول أو خيتافي على سبيل المثال.

فكل مباريات ريال مدريد في ملعب سان ماميس لابد أن تشهد بعض الصعوبة، حتى تلك التي فاز بها الفريق العاصمي برقم كبير من الأهداف.

خاض ريال مدريد 88 مباراة على ملعب سان ماميس خلال مشواره في الدوري الإسباني منذ أن بدأ، حقق الفوز في 31 مواجهة فيهم فقط.

في المقابل تعثر ريال مدريد في 57 مواجهة، تنقسم لـ 38 هزيمة على يد الفريق الباسكي و19 تعادلًا معهم.

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سجل النادي الملكي 129 هدفًا، وبالطبع الغلبة التهديفية في تلك المواجهات كانت لأصحاب الأرض بواقع 141 هدفًا.

ليس ذلك فقط، فواحد من أهم الأرقام الذي يؤكد صعوبة المواجهة تاريخيًا على ريال مدريد هو الخاص بالهداف التاريخي لمواجهات الفريقين.

بشكل بديهي يعتقد أي شخص أن الهداف التاريخي سيكون من صفوف النادي الملكي في ظل وجود نجوم من طراز كريستيانو رونالدو وراؤول جونزاليس وفيرينك بوشكاش وهوجو سانشيز وغيرم لكن الواقع أنه جاء من صفوف أتلتيك بيلباو وهو تيلمو زارا صاحب والذي سجل 20 مرة في شباك الفريق العاصمي.

تفاصيل مواجهات أتلتيك بيلباو أمام ريال مدريد على ملعب سان ماميس

مباريات فوز ريال مدريد فوز أتلتيك بيلباو تعادل أهداف لريال مدريد أهداف لأتلتيك بيلباو 88 31 38 19 129 141

تاريخ ضئيل لفياريال أمام برشلونة وفاعلية كبيرة

نظرًا لتاريخ الفريقين سنرى أن برشلونة يتفوق بشكل كبير على فياريال، فالأخير يلعب الموسم رقم 20 له في تاريخه بالدوري الإسباني، بينما في المقابل لم يهبط الفريق الكتالوني من قبل قط.

لكن قلة عدد سنوات نشاط فياريال في الدرجة الأولى لم يمنعهم من الوقوف في طريق برشلونة في أكثر من نصف المناسبات التي أقيمت على ملعبهم.

في ملعب المادريجال، أو لا سيراميكا كما يطلق عليه حاليًا خاض الفريقين 19 مباراة حتى يومنا هذا، وستكون مواجهة الليلة هي رقم 20.

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فاز برشلونة في تسعة لقاءات فقط، بينما كان الفوز حليف أصحاب الأرض في خمس مناسبات، وتعادلا في خمس مباريات أخرى.

سجل برشلونة 32 هدفًا في مواجهة فياريال على ملعب الأخير، بينما كان للنادي صاحب الأرض 29 هدفًا خلال تلك المباريات.

وكان الهداف التاريخي ولا يزال هو ليونيل ميسي، الذي سجل 15 هدفًا حتى الآن بين كامب نو ولا سيراميكا، وهو الرقم المرشح للزيادة في مواجهة الليلة.

تفاصيل مواجهات فياريال ضد برشلونة في ملعب لا سيراميكا (المادريجال سابقًا)