سان جيرمان يستأنف قرار إيقاف نيمار

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يعلن عن استئناف عقوبة لاعبه البرازيلي نيمار بالإيقاف لخمسة مباريات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن استئنافه لعقوبة لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا التي أعلنت عنها لجنة القيم في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي الباريسي في بيان أصدره اليوم وأكد من خلاله أن العقوبة التي فرضتها لجنة القيم كانت قاسية للغاية على اللاعب البرازيلي.

رسميًا.. إيقاف نيمار 3 مباريات بسبب التعدي على أحد المشجعين عقب مباراة باريس سان جيرمان ورين في نهائي كأس فرنسا 🛑 pic.twitter.com/wjCcrcHbKC — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وكتب النادي في البيان: "باريس سان جيرمان يريد أن يوضح أن قرار إيقاف نيمار بعد كل ما تم تسليمه للجنة القيم من دلائل يعد قاسيًا للغاية".

وأضاف: "باريس سان جيرمان ولاعبه نيمار دا سيلفا قررا أن يستأنفا ذلك القرار عبر لجنة الاستئناف العليا في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

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وكان نيمار قد لكم أحد المشجعين بعد مباراة فريقه في نهائي الكأس أمام فريق رين، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الموافق الـ 27 من إبريل الماضي.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خسر تلك المباراة بركلات الترجيح، بعد أن كان متقدمًا بهدفين نظيفين عوضهما المنافس فيما بعد.