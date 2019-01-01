كيميتش: بايرن بحاجة للمزيد من اللاعبين للفوز بالأبطال

الهدف الأهم للنادي البافاري الموسم القادم

يعتقد جوشوا كيميتش مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن فريقه بحاجة للمزيد من اللاعبين للمنافسة على دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بايرن نجح في الحفاظ على لقب الدوري الموسم الماضي، لكنه خرج مبكراً من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

المسابقة تعتبر هي الهدف الأول للمدرب نيكو كوفاتش، وسط تدعيمات مستمرة من إدارة النادي لصفوف البافاري.

وقال كيميتش عن حظوظ فريقه للموسم القادم:"لدينا العديد من اللاعبين المميزين، ولكن هل لدينا العدد الكافي للمنافسة على الأبطال؟".

وأضاف:"لو أردت المنافسة والفوز بالبطولة يجب عليك جلب لاعب آخر أو لاعبين على أعلى مستوى".

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ونجح النادي الألماني حتى الآن، في التعاقد مع لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد، بنيامين بافارد نجم شتوتجارت، وتخلى عن ماتس هوملز العائد من دورتموند.

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العظيم يوهان كرويف 14 💫 pic.twitter.com/eSi4CdhpWn — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

ويتفاوض البافاري في الوقت الحالي مع العديد من اللاعبين الهجوميين، أبرزهم عثمان ديمبيلي، ليروى سانيه ونيكولاس بيبي.