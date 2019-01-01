سانيه حزين للفوز على شالكة

الألماني سجل في شباك فريقه السابق

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى الألماني ليروي سانيه سعادته بالفوز الذي حققه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام شالكة الألماني، ضمن مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال.

وسجل سانيه هدف التعادل في شباك فريقه، بعدما كان متأخراً بهدفين مقابل هدف، ومنقوص من مدافعه الأرجنتيني أوتاميندي.

وقلب السيتيزينز تأخرهم إلى فوز بثلاثية مقابل هدفين، على أرضية ملعب فيلتينس أرينا.

وعلق الألماني الشاب على الفوز: "الفوز يعني لي الكثير، لكنني حزين من أجل شالكة، بسبب الأجواء التي كانت دائمًا رائعة، لقد قدموا أداء رائع، ودافعوا جيدًا وصعبّوا الأمور علينا".

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وتابع: "في النهاية قمنا بواجبنا، سجلنا 3 أهداف خارج القواعد، وهذا هو الجزء المهم".

وأتم: "نحن لا نستسلم، ودائمًا نواصل القتال للنهاية".

ويلتقي الفريقين مجددًا في لقاء الإياب مرة أخرى في الثاني عشر من الشهر المقبل، على أرضية ملعب الاتحاد.