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الانتقالات

سانشيز يهرب من مانشستر إلى إيطاليا

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Getty Images
معاناة كبيرة للنجم التشيلي في مانشستر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت عدة تقارير صحفية إيطالية أن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، قام بعرض نفسه على إنتر في الأيام الماضية.

ويعاني سانشيز منذ انتقاله إلى يونايتد في يناير 2018، إذ لم يسجل إلا خمسة أهداف وعانى من تراجع المستوى وتعدد الإصابات.

وذكرت كلاً من "لاجازيتا" و"توتوسبورت" أن وكيل اللاعب فيرناندو فيليسيفيتش عرض سانشيز على إنتر في اجتماع دار مع ممثلي النادي.

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وأفاد التقرير أن إنتر ليس محبذاً لفكرة ضم التشيلي بسبب راتبه المرتفع، بالإضافة لتفضيله التعاقد مع رأس حربة تقليدي مثل روميلو لوكاكو زميله في مانشستر، أو إيدن دجيكو من روما.

وكان أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، قد ألمح في أكثر من مناسبة لإمكانية التضحية بسانشيز في الصيف المقبل بسبب تراجع مستواه.

وفشل يونايتد في بلوغ دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وهو ما فتح باب الحديث عن احتمالية رحيل عدداً من لاعبي الفريق في الانتقالات الصيفية.

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