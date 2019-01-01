سانشيز يتخذ قراره بالاستمرار مع إنتر وعدم العودة لمانشستر يونايتد

أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد المعار لإنتر الإيطالي يريد الاستمرار رفقة النيراتزوري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن اللاعب التشيلياني أليكسيس سانشيز نجم برشلونة وآرسنال السابق ومانشستر يونايتد الحالي المعار لإنتر يريد الاستمرار في الدوري الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن اللاعب لا يريد العودة لمانشستر يونايتد في أي وقت قريب.

ويملك اللاعب عقدًا مع إنتر يقضي بالاستمرار مع الفريق لنهاية الموسم الجاري، ولا توجد به إمكانية لتحويله لانتقال دائم لو أراد إنتر ذلك.

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وسيواجه سانشيز عائق كبير حال أراد الانضمام بشكل نهائي للإنتر حيث سيضطر لتخفيض راتبه الحالي الذي يصل لـ ٤٠٠ ألف استرليني لحوالي ١٥٠ ألف فقط.

ولا ينوي إنتر أن يقدم راتب أكبر من ذلك للنجم التشيلياني في الأسبوع الواحد، كما لا يملك النادي الإيطالي الكلمة في حسم الصفقة بشكل نهائي فهناك مانشستر يونايتد الذي يملك عقده.

جدير بالذكر أن سانشيز كان قد انضم لمانشستر يونايتد قادمًا من آرسنال في يناير قبل الماضي مقابل حوالي ٢٠ مليون استرليني.