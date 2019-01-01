سانشيز: مررت بالفترة الأسوأ في مسيرتي هذا الموسم

النجم التشيلي عاد لهز الشباك مرة أخرى في كوبا أميركا

كشف أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، أنه مر باللحظات الأسوأ في مسيرته الكروية هذا الموسم.

سانشيز عانى من هبوط شديد في المستوى منذ انتقاله ليونايتد، وسط مطالب من جماهير الفريق برحيله.

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الدولي التشيلي تعرض لإصابة في الركبة بمواجهة مانشستر مع ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي، ليغيب عن الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وقال سانشيز في تصريحات صحفية:"مررت بالشعور الأسوأ في مسيرتي قبل نهاية الموسم بـ6 أسابيع".

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وأضاف:"في النصف الأول كنت بحالة سيئة جداً ولكن بعدها بدأت أتعافى بالتدريج".

يذكر أن سانشيز نجح في هز الشباك من جديد أمس الإثنين، ولكن هذه المرة بقميص تشيلي، في المواجهة التي فازت بها بلاده على اليابان 4/0 في كوبا أميركا 2019.