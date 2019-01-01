سانشيز: لا يوجد شخص في العالم مثل لوكاكو

سانشيز ولوكاكو يجتمعان من جديد في إنتر

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى أليكسس سانشيز، لاعب إنتر الإيطالي أنه لا يوجد أي شخص في العالم، يشبه روميلو لوكاكو زميله في الفريق.

وانضم الثنائي سانشيز ولوكاكو، إلى النيراتزوري في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال اللاعب التشيلي في تصريحات صحفية: "لن تجد أي شخص في العالم، يشبه لوكاكو".

وواصل: "لقد تدربنا معاً، ولكن كنا بحاجة إلى اللعب لوقت أكثر في المباريات لتقديم أفضل ما لدينا".

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وتابع: "لم يكن هذا الوقت هو المناسب لنا في مانشستر يونايتد، كان الأمر صعباً، نحن نشعر بالإرادة هنا لتحقيق ما نحلم".

وأتم تصريحاته قائلاً: "سيكون لدينا الكثير أنا ولوكاكو للحديث عنه في نهاية الموسم".

ومن المنتظر أن يظهر الثنائي معاً لأول مرة في مباراة أودنيزي القادمة، بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.