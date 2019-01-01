سانشيز: لا يمكننا إهدار الفرص أمام برشلونة

أليكسيس سانشيز نجم برشلونة السابق وإنتر الحالي يؤكد أن مواجهة النادي الكتالوني ستكون صعبة للغاية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم التشيلياني أليكسيس سانشيز لاعب برشلونة السابق وإنتر الحالي أن مباراة فريقه أمام الفريق الكتالوني لن تكون سهلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سانشيز وأكد خلالها أن فترته في النادي الكتالوني أفادته على أكثر من مستوى قبل الانتقال للدوري الإنجليزي.

وقال سانشيز: "عندما وصلت لبرشلونة كان يقال في ذلك الوقت أن تلك هي النسخة الأفضل من الفريق عبر تاريخ النادي الممتد لسنوات طويلة".

وأضاف: "كان هناك جوارديولا وتشافي وإنييستا وبويول الذي كان قائدًا عظيمًا ربما الأفضل في مسيرتي حتى الآن لكن كل هؤلاء لم يصبحوا متواجدين في الوقت الحالي".

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وأكمل: "تعلمت هناك امورًا عظيمة في اللعب والاستحواذ على الكرة وطورت نفسي ولعبت بجوار لاعبين حققوا الفوز بكأس العالم وكانوا يتطوروا كل يوم على أكثر من صعيد".

واختتم تصريحاته: "عندما تلعب في برشلونة لا يمكنك أن تهدر الفرص، لقد واجهتهم مع مانشستر يونايتد وأهدرنا ثلاث أو أربع فرص مؤكدة وهم حصلوا على فرصة أو فرصتين مع ذلك سجلوا ثلاثة أهداف".

جدير بالذكر أن إنتر سيحل ضيفًا على برشلونة يوم الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو ضمن لقاءات الجولة الثانية دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.