سانشيز يعلق على شائعات انضمامه إلى فريق بيكهام

النجم التشيلي ترك مانشستر إلى إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق أليكسيس سانشيز، النجم التشيلي، على الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه ديفيد بيكهام.

سانشيز انتقل في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات من صفوف مانشستر يونايتد إلى إنتر على سبيل الإعارة الموسمية.

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وقال التشيلي أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده للإعلام: "دائماً أتلقى عروضاً، تحدثوا معي عن ميامي، ولكن لا زلت قادراً على اللعب في أوروبا لخمس أو ست سنوات".

وأضاف: "ربما يوماً ما أرحل للعب في الولايات المتحدة، أحب فكرة اللعب بالدوري الأمريكي، هو دوري مثير للاهتمام ويتطور وجيد".

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ويعمل بيكهام على بناء فريق قوي يدخل منافسات الدوري الأمريكي بداية من العام المقبل بعدما خاض تجربة سابقة كلاعب مع جالاكسي في الولايات المتحدة.

وتلعب تشيلي ودياً مع الأرجنتين بحضور سانشيز في لقاء ودي تحضيري للفريقين.