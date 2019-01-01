سانشيز: إنتر قادر على هزيمة برشلونة

سانشيز آخر تعاقدات إنتر المميزة هذا الصيف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر أليكسيس سانشيز، نجم إنتر الجديد، أنه عاد لإيطاليا من بوابة النيراتزوري من أجل تحقيق الألقاب كما فعل في برشلونة.

إنتر ضم سانشيز هذا الصيف على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد لمدة موسم بعد معاناته مع الفريق الإنجليزي منذ انضمامه لصفوفه.

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وقال سانشيز لموقع إنتر الرسمي: "أحب الفوز، سعيد بالتواجد هنا مع هؤلاء اللاعبين، أعرف لوكاكو من يونايتد وهاندانوفيتش وأسامواه وكاندريفا من أودينيزي، جئت لتحقيق البطولات".

وأضاف: "البريميرليج دوري بدني للغاية، هو دوري مختلف عن الإيطالي، يعتمد على الركض ولذا أحببته، وربما ينجحون أوروبياً بسبب ذلك".

وواصل التشيلي: "السر لتحقيق البطولات هو أن تملك مجموعة متحدة، مواجهة برشلونة ستكون خاصة، فزت بالكثير هناك، ولكن قادرون على الفوز".

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وتواجد سانشيز على مقاعد البدلاء مع إنتر في اللقاء الأخير الذي انتصر فيه على كالياري بهدفين مقابل واحد.