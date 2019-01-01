سانشيز يقترب من العودة لصفوف إنتر

تسارع في عملية شفاء اللاعب التشيلي

تحدثت تقارير عن تسارع في عملية شفاء النجم التشيلي أليكسيس سانشيز من إصابته واحتمالية عودته للمشاركة مع إنتر خلال الشهر المقبل.

سانشيز غائب منذ الإصابة التي تعرض لها أكتوبر الماضي في لقاء تشيلي وكولومبيا، وخضع لجراحة على إثرها يفترض أن تبعده حتى فبراير.

وذكرت "توتوسبورت" أن الدولي التشيلي حالته تحسن كثيراً ويستجيب سريعاً للعلاج، وهناك احتمالية أن يبدأ التدريبات في الأيام المقبلة.

هل تلعب الإصابات دوراً في تحديد بطل الدوري الإيطالي؟

وأضاف التقرير أن الزيارة المقررة بعد أيام للاعب مع طبيبه في برشلونة ستحدد الموعد الذي يمكن فيه للاعب أن يعود للمشاركة، وسط تكهنات حول الشهر المقبل.

ولم يلعب سانشيز مع النيراتزوري إلا 129 دقيقة حتى الآن، وآخرها كانت المباراة أمام برشلونة في دوري الأبطال في أكتوبر الماضي.

ستانكوفيتش يعود إلى إنتر

وانضم سانشيز هذا الصيف إلى إنتر على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وسجل هدفين فقط في مرمى سامبدوريا.