سانشيز: أود المشاركة لدقائق أكثر مع مانشستر يونايتد

ألكسيس سانشيز يؤكد أن في جعبته المزيد لكي يقدمه لمانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد ألكسيس سانشيز مهاجم فريق مانشستر يونايتد أنه لا يزال في جعبته المزيد لكي يقدمه مع الفريق، ولكنه يحتاج للمشاركة في دقائق أكثر مع الفريق.

اللاعب التشيلي لم يحرز حتى الآن سوى خمسة أهداف في 37 مباراة لعبها بقميص الشياطين الحمر منذ انضمامه لهم قادمًا من آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018.

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وقال اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية: "أريد جعل جمهور النادي سعيد، أود إظهار قدراتي كلاعب، شاركت أمام باريس سان جيرمان وأنا مصاب بعد اصطدامي بحكم المباراة أثناء الإحماء، ولكن هذا ليس عذرًا".

كما أضاف لاعب برشلونة السابق: "أشعر بأنني أفقد بريقي عند الابتعاد عن ممارسة اللعبة بانتظام، ولكن هذا ليس عذرًا، يجب أن أقدم أفضل ما لدي في حال مشاركتي ولو لعدة دقائق بالمباراة".