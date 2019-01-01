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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

سانشو ينصح موهبة تشيلسي بالانضمام للدوري الألماني

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هل ينضم هودوسون إلى بايرن ميونخ؟ هذه نصيحة لاعب بروسيا دورتموند له

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نصح جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند، مواطنه كولوم أودوي هودسون، موهبة تشيلسي، بالانضمام إلى الدوري الألماني.

المدير الرياضي لبايرن ميونخ أكد اهتمام فريقه بالتعاقد مع هودسون في سوق الانتقالات.

وقال سانشو في تصريحات صحفية: "الدوري الألماني سيكون مناسبًا للغاية للاعب مثل أودوي، نحن نلعب سويًا في المنتخب واللاعب لديه إمكانيات مذهلة فهو سريع ومهاري وسوف يكون مكسب لأي فريق".

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وتابع: "لم ألعب في البريميرليج لأستطيع المقارنة ولكن بالنسبة للفئات السنة الأصغر فالدوري الألماني أكثر شراسة من الدوري الإنجليزي".

سانشو أكد أنّه يتعلم الكثير من ماركو رويس معتبرًا إياه قدوته في الملاعب.

كما أشار اللاعب الإنجليزي إلى أنّ الفريق تحسن عن الموسم الماضي ولكن عليه الاستمرار في  الفوز وحصد المزيد من النقاط خاصة وأنّ بايرن ميونخ لن يتوقف عن ملاحقة الفريق.

وواصل: "الانتقال من الدوري الإنجليزي إلى الألماني ليس أمرًا سهلًا وخاصة في سن صغير، وذلك لأن اللاعب يتخلى عن أمور كثيرة وينتقل لأجواء مختلفة. قدمت الكثير من التضحيات لأنجح هنا وأشكر دورتموند على منحي الفرصة".

ورفض صاحب الـ 18 عامًا الحديث حول إمكانية العودة إلى انجلترا مشيرًا إلى أنّه سعيد في الوقت الحالي مع فريقه.

واختتم: "أليكس فيتسل لديه خبرة وتاريخ دولي كبير وساعدنا للغاية. كما أنني سعيد لما حققه كريستيان بوليسيتش وانضمامه إلى تشيلسي وأتمنى أن يساعدنا في الفترة المتبقية من الموسم".

تشيلسي تعاقد مع بوليسيتش على أن ينضم إلى صفوف البلوز في الصيف ويبقى لنهاية الموسم معارًا.

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