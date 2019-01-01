سانشو يكشف موقفه من البقاء مع دورتموند الموسم المقبل

طلب كبير على النجم الإنجليزي الشاب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، رغبته في التواجد مع فريقه الموسم المقبل رغم العروض المتوقع أن تنهال عليه بعد تألقه اللافت في ألمانيا.

وساعد الإنجليزي الشاب دورتموند للمنافسة على لقب البوندسليجا حتى المرحلة الأخيرة، ولكن بايرن ميونخ نجح في حسم اللقب.

وقال سانشو للمراسلين: "أنا سعيد بهذا الموسم، لم أتخيل أن ألعب هكذا كثيراً، الجميع ساعدني هنا، العام المقبل سأكون هنا للفوز بالدوري وليس الحلول ثانياً".

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم :

🇪🇸 برشلونة

🇪🇸 أتلتيكو مدريد

🇪🇸 ريال مدريد

🇪🇸 فالنسيا

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مان سيتي

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ليفربول

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 تشيلسي

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 توتنهام

🇮🇹 يوفنتوس

🇮🇹 نابولي

🇩🇪 بايرن ميونخ

🇩🇪 دورتموند

🇩🇪 لايبزيج

🇩🇪 ليفركوزن

🇫🇷 باريس

🇫🇷 ليل

🇷🇺 زينيت

🇵🇹 بنفيكا

🇧🇪 جينك

🇦🇹 سالزبورج — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 18, 2019

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وتحول سانشو بالحديث إلى زميله المغادر كريستيان بوليسيتش: "سأفتقده بكل تأكيد، أنا سعيد له وأتمنى له التوفيق في تشيلسي، سيستمتع كثيراً هناك".

وقدم سانشوا موسماً مميزاً بتسجيله 12 هدفاً وتقديم 14 تمريرة حاسمة في 34 مباراة بالدوري الألماني، مما جذب أنظار مانشستر يونايتد وآخرين.