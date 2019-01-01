سانشو يكسر رقمًا صادمًا لمدة ٥١ عامًا في الدوري الألماني

تعرف على رقم جادون سانشو المميز أمام لايبزيج في الدوري الألماني.

تعادل فريق بوروسيا دورتموند مساء الأمس أمام نظيره لايبزيج ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الألماني في المباراة التي أقيمت على ملعب أسود فيسيتفاليا.

جاء هذا التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم وشهد توقيع النجم الإنجليزي جادون سانشو على الهدف الأخير لفريقه في المباراة والذي جاء في الدقيقة الـ ٥٥.

وكان لهدف سانشو قيمة مميزة حيث أصبح الهدف رقم ٢٢ له في مسيرته الكروية بالدوري الألماني منذ أن بدأ مع بوروسيا دورتموند.

وأصبح جادون سانشو هو أصغر لاعب على الإطلاق في تاريخ الدوري الألماني منذ نشأته يسجل ٢٢ هدفًا وبواقع ١٩ عامًا و٢٦٧ يومًا.

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وأزاح سانشو النجم المعتزل لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ هوست كوبيل من قمة الترتيب حيث كان الأصغر بواقع ١٩ عامًا و٢٦٩ يومًا.

ووصل فريق للنقطة رقم ٣٠ عقب التعادل في مواجهة الأمس بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني عقب مرور ١٦ جولة من البطولة.

جدير بالذكر أن الفريق سيواجه نظيره هوفنهايم يوم الجمعة في الجولة الـ ١٧ من البطولة وبعد ذلك سيحصل على العطلة الشتوية ولن يعود قبل النصف الثاني من يناير المقبل.