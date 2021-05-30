سانشو يتمم الاتفاق مع مانشستر يونايتد، و "تخفيض" على سعره من دورتموند!

الأمر انتهى..

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو قد أتم اتفاقه مع مانشستر يونايتد على الانضمام إليه في الصيف الحالي.

وكان دورتموند قد أعلن سابقًا أن سانشو سيسمح له بالرحيل هذا الصيف في حال أن توافر العرض المادي المناسب، بعد الاتفاق مع اللاعب حول ذلك.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "شبورت 1" الألمانية، فإن الشروط الشخصية لسانشو مع يونايتد قد تجدد الاتفاق عليه بين اللاعب والنادي بعد أن اتفقا عليها سابقًا في 2020.

الأمر الآن يتوقف على إرسال إدارة النادي الإنجليزي لعرض رسمي إلى دورتموند، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة لكن يتوقع أن يتم في الأيام القليلة المقبلة.

مشاركة عربية يتيمة ورونالدو على دكة البدلاء.. تشكيل الأفضل في أوروبا 2020-21

ولم يفلح انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد العام الماضي بسبب مطالبة دورتموند بـ120 مليون يورو، لكن هذا المبلغ قد خُفضِّ إلى حد كبير هذا العام.

مصادر "جول" أكدت أن دورتموند سيوافق على بيع سانشو بمجرد وصول عرض بقيمة 90 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن عقد الدولي الإنجليزي في سيجنال إيدونا بارك لا يزال ممتدًا حتى صيف 2023، لكن بيعه يهدف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية في المقام الأول.