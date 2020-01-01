سانشو وزملاؤه يخالفون بروتوكول كورونا من أجل تصفيف الشعر

بوروسيا دورتموند يرد على كسر لاعبيه لبروتوكول الدوري الألماني بشأن فيروس كورونا

خالف سانشو وزملائه من لاعبي بوروسيا دورتموند قواعد الوقاية المفروضة من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وحدث ذلك بعدما استعانوا بمصفف شعر شهير من مدينة دوسلدورف، ولكن لم تكن هذه هي الأزمة، بل كانت في عدم ارتدائهم للكمامات.

وشارك سانشو في ذلك الأمر رفقة 5 من زملائه وهو أكسيل فيتسيل وأكسيل زاجادو ومانويل أكانجي وثورجان هازارد ورافائيل جيريرو.

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وبعد أن نشرت الصورة التي يقوم فيها اللاعبون بالحلاقة عبر الحساب الشخصي لجادون سانشو على إنستجرام، جاء الرد من بوروسيا دورتموند.

وقال النادي إنه من الطبيعي أن يقوم اللاعبون بتصفيف شعرهم بعد فترة طويلة من الحجر الصحي التي فشلوا فيها في القيام بذلك، ولكن ما هو ليس طبيعيًا ألا يرتدوا كمامات.

ووجه اللوم أيضًا لمصفف الشعر نفسه والذي ظهر في الصورة أيضًا بلا كمامة، حيث أكد النادي أنه عليه أن يراجع نفسه بخصوص هذا السلوك.

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يذكر أن الدوري الألماني قد تم استئنافه في الخامس عشر من الشهر الماضي بعدد من الشروط الوقائية التي تستهدف الحماية من فيروس كورونا.