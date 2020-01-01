دورتموند يحبط مانشستر بخصوص سانشو

دورتموند يثير الجدل عبر تويتر

أثارت تغريدة غامضة من بوروسيا دورتموند الجدل حول مستقبل نجمه جادون سانشو، وذلك في ظل ارتباطه بالانتقال الصيف المقبل، وبالتحديد إلى مانشستر يونايتد.

ويمتد عقد الإنجليزي الشاب مع النادي الألماني حتى 2022، ولكن تشير عديد التقارير لإمكانية مغادرته الصيف القادم بقيمة لن تقل عن 140 مليون يورو.

ونشر الحساب الرسمي لدورتموند مساء السبت صورة لسانشو مع زملائه ومدربه لوسيان فافر في مباراة الفريق بالبوندسليجا، ووضع عليها عنوانا بعلامة توقيع.

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الصورة لم تستمر أكثر من عشر دقائق ثم تم حذفها، مما أثار التكهنات، وإذا كان النادي يشير لاقتراب توقيع اللاعب على عقد جديد مع ناديه.

وانتصر دورتموند خارج أرضه على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل واحد، وصنع أحدهما سانشو، ليواصل مسلسل التألق بالموسم الجاري.

وحتى الآن، بلغ صاحب التسعة عشر عاماً 16 هدفاً و15 تمريرة حاسمة في 33 مباراة بكل المسابقات مع ناديه في 2019-2020.