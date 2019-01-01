خاص - سانشو: رونالدينيو قدوتي وتوتنهام فرصة لتعرفني الجماهير في إنجلترا

النجم الإنجليزي الشاب يعود لبلاده في دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الشاب، عن أهمية مباراة فريقه مع توتنهام في دوري الأبطال له شخصياً، وكشف عن اللاعبين الذين يعتبرهم مثلاً أعلى في مشواره.

ويحل دورتموند بحضور سانشو ضيفاً ثقيلاً على توتنهام بملعب "ويمبلي" ضمن لقاءات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وقال سانشو حصرياً مع "جول": "فرصة اللعب في إنجلترا أمام الأصدقاء والعائلة أمر مهم لأنهم لا يحصلون على الفرصة للقدوم لألمانيا".

وأضاف: "هي فرصة لإظهار نفسي لجماهير إنجلترا لأن ليس الكثير منهم يحصل على فرصة مشاهدتي، حتى مع تواجدي في صفوف المنتخب".

وأكمل: "عليك أن تظهر نفسك في الملعب وتوضح إمكانياتك، هذا ما يصنع الفارق، يجب أن تكون مميزاً داخل وخارج الملعب كلاعب وشخصية".

توتنهام × بوروسيا دورتموند | من يحسم موقعة الحصان الأسود ويلتحق بالكبار؟

⚽ الأهداف المسجلة في دوري الأبطال:



رونالدو

🏟 40 مباراة

⚽ 14 هدف



مبابي

🏟 24 مباراة

⚽ 14 هدف



🤯 لا يزال في الـ20 من عمره. pic.twitter.com/Sz6udMVi4Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وأكمل الشاب: "خروجي لألمانيا لأنني أردت لعب الكرة، دائماً ما أردت أن يشاهدني الجمهور ويعجب بأدائي، كنت أشاهد رونالدينيو وأتعجب وأريد الجمهور أن يكون كذلك معي".

وواصل: "سيكون دائماً هناك اختلاف حول إمكانياتك، البعض سيظن أنني الأفضل في العالم، وآخرين سيشككون في قدراتي ولكن تلك طبيعة الأمور".

وكشف سانشو عن اللاعبين الذين أثروا في مسيرته: "رونالدينيو كان قدوتي بسبب مهارته وقدرته على المرور بالكرة بسهولة، لم يمتلك الكثيرون تلك الأمور، هناك أيضاً ستيرلينج وريوس".

جواز سفر سانشو يؤخر رحلة دورتموند لمواجهة توتنهام

واستطرد: "الثنائي الأخير له تأثير كبير في حياتي، ريوس ساعدني على النضوج، دائماً ما يتحدث معي ويخبرني عندما لا أقدم المطلوب ويطمأنني، نتمتع بعلاقة طيبة داخل وخارج الملعب".

وعلق سانشو عن رأيه بأفضل لاعبي العالم حالياً: "نيمار ومبابي متواجدان مع ميسي ورونالدو، أرقامهم مميزة، خصوصاً مبابي، ما يقوم به رائع بالنظر لسنه، وذلك يمنحه الفرصة لتقديم المزيد بالمستقبل".

وكان سانشو قد انضم إلى دورتوند في 2017 قادماً من صفوف مانشستر سيتي بمقابل في حدود ثمانية ملايين يورو.