سانشو بعد حرمان دورتموند من هدف أمام مانشستر سيتي : الحكم بحاجة إلى فحص!

لقطة مثيرة للجدل

أعرب جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، عن غضبه بعدما تعرض فريقه للحرمان من هدف أمام مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

دورتموند خرج خاسرًا من المباراة بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لسيتي كل من كيفين دي بروينه وفيل فودين، وأحرز ماركو رويس هدف الفريق الألماني.

جود بيلينجهام لاعب دورتموند، نجح في التسجيل خلال المباراة قبل 10 دقائق على نهاية الشوط الأول، بعدما خطف الكرة من إيدرسون حارس سيتي في الهواء قبل أن يقوم بركلها.

اللاعب الإنجليزي الشاب نجح في التسجيل بالمرمى الخالي، ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف ومنح ركلة حرة لصالح الحارس البرازيلي، ولم يتم الاحتكام لتقنية الفيديو، بسبب قيام الحكم باتخاذ قراره قبل دخول الكرة للشباك.

ومن جانبه رد سانشو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على هذه الواقعة:"يبدو أن الحكم بحاجة إلى فحص".

This Ref needs checking! 🤦🏽‍♂️ — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

وكان سانشو قد غاب عن اللقاء بسبب الإصابة، حيث يطمح في العودة لمساعدة فريقه في مباراة الإياب يوم 14 إبريل الجاري.

اقرأ أيضًا .. الأفضل بعد ميسي وأحرج الجماهير .. ردود الأفعال على مستوى محرز أمام دورتموند في دوري الأبطال

ويمتلك دورتموند فرصة ذهبية من أجل التأهل إلى نصف النهائي، في حالة الفوز بهدف دون رد على سيتي في مواجهة الإياب.