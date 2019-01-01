دورتموند يوضح حقيقة مفاوضات مانشستر مع سانشو

النجم الإنجليزي يواصل التوهج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح بروسيا دورتموند على لسان مديره الرياضي مايكل زورك حقيقة المفاوضات مع مانشستر يونايتد بخصوص نجمه الإنجليزي جادون سانشو.

سانشو أصبح من أبرز نجوم الفريق الألماني منذ انضمامه لصفوفه في 2017 قادماً من مانشستر سيتي، وذكرت تقارير أن الجار يونايتد مهتم بإعادته لإنجلترا.

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وقال زورك مع "فياسبورت": "لم نتحدث مع يونايتد، سانشو ليس للبيع، ما حدث أنهم قاموا بالسؤال عن سانشو أثناء اجتماع في فترة التحضيرات".

ورفض سانشو نفسه مع "فياسبورت" أيضاً غلق باب الرحيل: "لا يمكن معرفة المستقبل، ألعب كل مباراة على حدة، أريد إعطاء مائة بالمائة".

وأكمل: "أريد الفوز بالألقاب هنا، الأمر جنوني، وكله حدث سريعاً، هذا فريق رائع ويجعلني متواضعاً".

يذكر أن بوروسيا دورتموند تعادل مساء الثلاثاء أمام برشلونة سلباً في افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا.