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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ساندرو: دائماً ما تكون حرباً ضد روما.. وهذا هو هدفي المفضل

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Getty Images
الظهير البرازيلي يبدي سعادته عقب تجديد التعاقد..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى أليكس ساندرو ظهير يوفنتوس الإيطالي سعادته بتجديد تعاقده مع الفريق، وهو ما تم الإعلان عنه اليوم رسمياً.

 

وقال ساندرو في تصريحاته لجي تي في:"إنه يوم رائع لي ولعائلتي وزملائي، أود إخبار الجماهير بأني دائماً ما سأقدم لهم أفضل ما لدي كما فعلت حتى الآن، وسأواصل العمل على التحسن".

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وسجل ساندرو للنادي 9 أهداف في 134 مباراة رسمية، بينما قدم 19 تمريرة حاسمة.

وأضاف:"أنا سعيد حين نفوز، الهدف أو التمريرة الحاسمة هو شيء إضافي، أحمل كل هدف في قلبي لأنه ليس من السهل التسجيل حين تكون ظهيراً، ربما يكون هدفي المفضل هو الرأسية أمام تورينو في الديربي".

وعن مباراة السبت أمام روما قال:"إنها دائماً ما تكون حرباً أمام روما، نحن مستعدون ونعلم أنهم جاهزون أيضاً، لذلك أتوقع أن تكون مباراة عظيمة للاعبين والجماهير".

وكان ساندرو قد جدد عقده مع البيانكونيري حتى يونيو 2023، براتب يقدر بـ5 مليون يورو سنوياً.

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