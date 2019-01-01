رانييري يقترب من العودة للدوري الفرنسي

بعد ارتباطه بتدريب منتخب غينيا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اقترب المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، من الانتقال للدوري الفرنسي للعمل بنادي سانت إيتيان.

صاحب الـ67 عاماً رحل عن نادي روما بعد نهاية الموسم الماضي، عقب فترة قصيرة قضاها مع الذئاب.

رانييري ارتبط في الآونة الأخيرة بالعديد من الأندية والمنتخبات كان آخرها غينيا.

موقع "كالتشيو ميركاتو"، أكد اقتراب سانت إيتيان من إقالة مدربه الحالي جيزلين برينتانت بعد سلسلة من النتائج السيئة هذا الموسم.

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ووضع النادي الفرنسي رانييري كالمرشح الأبرز لخلافته من أجل قيادة الفريق بالمرحلة القادمة.

يذكر أن هذه المرة لن تكون الأولى للإيطالي في فرنسا، حيث سبق وأن عمل لكل من نانت وموناكو.